Глава Лабытнанги рассказала, как продвигаются работы по созданию Коми-деревни

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова рассказала о ходе работ в этнопарке Коми-деревня, строительство которого началось в мае.

- Внимательно слежу за тем, как Коми-деревня преображается в этнографический музей под открытым небом. На обширной территории площадью более 5 гектаров кипит работа. Ведется пусконаладка уложенных коммуникаций, продолжаются обустройство пешеходных дорожек и монтаж освещения. Параллельно идет работа на входной группе, далее - подъездные пути, - озвучила градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Завершены работы по обустройству пирса и оформлению разноуровневых пешеходных дорожек у набережной протоки Выл-посл. В зависимости от сезона перепад воды может достигать 4 метров.

Все новые строения будут служить местом для проведения различных тематических мероприятий. Также в Коми-древне развернутся музейные экспозиции, расположатся чайная и ремесленная мастерские .

- Подрядчик работает в графике. Планирует завершить работы в начале октября. С нетерпением ждем открытия этнопарка, - добавила Марина Трескова.