В Ямальском районе поблагодарили добровольцев, участвовавших в тушении Панаевской тундры

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский поблагодарил добровольцев, принимавших участие в тушении пожара в Панаевской тундре.

- Наши парни с первых дней отправились на ликвидацию. Сутками напролет они тушили огонь, создавали минерализованные полосы, помогали сотрудникам «Ямалспаса». В общем, делали все, чтобы локализовать пожар и не допустить его распространение. Можно с гордостью сказать, что именно сплоченность и неравнодушие помогли побороть природную угрозу и спасти тундровые пастбища, - сказал управленец.

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

А затем все собравшиеся высадили на площади Дома культуры 15 сибирских елей. Деревья не просто украсили главную площадь села, еще они напоминают о подвиге, совершенном его жителями.