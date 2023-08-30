«Транснефть - Сибирь» успешно потушила условный пожар в резервуарном парке

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Сотрудники «Транснефть – Сибирь» успешно провели плановое пожарно-тактическое учение в резервуарном парке нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» в Тюменской области.

Главной целью учений являлась проверка готовности персонала станции и дежурного караула 127-й пожарной части ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Тюменской области (договорной)» к тушению подобных пожаров, ликвидации ЧС, а также отработка навыков и их совершенствование.

Согласно запланированному сценарию, в резервуаре объемом 5000 куб. м произошел условный взрыв паровоздушной смеси. Все это привело к тому, что стенки емкости деформировались, нефть вышла в каре резервуара и загорелась. Кроме того, автоматические системы пенотушения и системы орошения горящего и близстоящих резервуаров вышли из строя. Возникла угроза распространения пожара на соседние емкости.

В скором времени на место прибыли дежурный караул 127-й пожарной части и добровольная пожарная дружина предприятия, состоящая из 30 человек и 7 единиц пожарной техники. С территории объекта эвакуировано работников станции, не задействованные в тушении пожара, и сотрудников подрядных организаций - всего 50 человек.

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Для тушения пожара был выбран комбинированный способ: условная подача пены через переносные лафетные стволы в каре резервуара и сверху резервуара с использованием пожарного пеноподъемника. А охлаждение стенок резервуара производилось при помощи переносных лафетных стволов.

Спустя время условный пожар в резервуарном парке НППС «Тюмень» оперативно ликвидировали, а следящая за всеми действиями комиссия отметила слаженность участников.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб акционерного общества «Транснефть – Сибирь» является важной составляющей для обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия, что позволяет обеспечить защиту жизни и здоровья работников и населения.