В Салехарде достраивают последний этаж станции скорой медицинской помощи

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде продолжается строительство современной станции скорой медицинской помощи. На данный момент здание готово уже на 40%, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Специалисты уже завершили работы по устройству каркаса с 1 по 4 этаж и сейчас выполняет монтаж монолитного перекрытия пятого (технического) этажа, кладку наружных и внутренних стен.

Ход строительства находится на контроле Госстройнадзора. Специалисты службы оценили качество выполненных работ по устройству бетонных конструкций, осмотрели каркас здания на наличие трещин, раковин, сколов, обнажения арматуры и участков неуплотненного бетона, а также проверили соответствие применяемых материалов требованиям проектной документации.