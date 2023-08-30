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НовостиОбщество30 августа 2023 13:00

В Ноябрьске обсудят возможность создания скейт-зоны

В Ноябрьске может появиться скейт-зона
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Администрация Ноябрьска приглашает горожан обсудить проекты инициативного бюджетирования «Уютный Ямал - РИТМ». На собраниях, которые пройдут 30 и 31 августа, жителям расскажут о проекте «Арт-объект «Вынгапуровский» и обустройстве скейт-зоны.

Так, на собрании 30 августа ноябрян познакомят с проектом по обустройству скейт-зоны в микрорайоне Железнодорожников. А 31 августа состоится презентация проекта «Арт-объект «Вынгапуровский».

Если данные проекты будут поддержаны жителями, их разместят на портале «Живем на Севере» для дальнейшего голосования.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске построят мусороперегрузочную станцию.