В Ноябрьске обсудят возможность создания скейт-зоны

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Администрация Ноябрьска приглашает горожан обсудить проекты инициативного бюджетирования «Уютный Ямал - РИТМ». На собраниях, которые пройдут 30 и 31 августа, жителям расскажут о проекте «Арт-объект «Вынгапуровский» и обустройстве скейт-зоны.

Так, на собрании 30 августа ноябрян познакомят с проектом по обустройству скейт-зоны в микрорайоне Железнодорожников. А 31 августа состоится презентация проекта «Арт-объект «Вынгапуровский».

Если данные проекты будут поддержаны жителями, их разместят на портале «Живем на Севере» для дальнейшего голосования.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске построят мусороперегрузочную станцию.