Научились презентовать себя и сочинили рэп: на Ямале прошел фестиваль «Родной город»

Фото: Виталий Харченко

Сразу в трех населенных пунктах Ямала – Ноябрьске, Ханымее и Вынгапуровском – состоялся фестиваль «Родной город». Его участникам предлагалось «прокачать» свои навыки коммуникации и способность эффективно взаимодействовать с людьми в различных сферах.

Образовательная часть фестиваля включала мастер-классы «Энергия самопрезентации» и «Энергия импровизации». Опытные эксперты рассказали собравшимся, как заинтересовать собеседника за 30 секунд и произвести положительное первое впечатление. А еще они учили северян импровизировать, удерживать внимание аудитории и комфортно чувствовать себя перед любой публикой.

Ответственность за проведение развлекательной части взял на себя импров-бэнд BreakFastBand. Его представители, взаимодействуя с ямальцами, помогли им по-новому взглянуть на свои населенные пункты. Сценарий каждого шоу формировался совместно со зрителями, с опорой на их рассказы о любимых местах для прогулок, достопримечательностях и необычных фактах.

Завершился вечер созданием и исполнением рэп-композиции о людях, живущих в городе или поселке, и их профессиях.

Фото: Виталий Харченко

Прошел фестиваль при поддержке «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

– Этот фестиваль является ключевым событием нашей программы социальных инвестиций. И год от года, формируя программу, мы стараемся оставаться в тренде: знакомить гостей фестиваля с современными тенденциями в разных направлениях искусства, организовывать полезные и интересные мастер-классы, привозить новые форматы и приглашать экспертов в разных областях. Кроме того, мы расширяем географию проекта. В этом году впервые «Родной город» добрался до Ханымея и Вынгапуровского, – сказал генеральный директор компании Алексей Огородов.

По словам главы Ноябрьска Алексея Романова, для города данный фестиваль уже стал одной из визитных карточек – в этом году он прошел в девятый раз.

– Фестиваль всегда совмещают образовательную и культурную составляющие. Каждый год меняется его тематика, но неизменным остается одно – интерес к нему наших горожан, – подчеркнул управленец.