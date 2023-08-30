Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ямальские больницы получили оборудование для обучения оказания первой помощи. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В состав наборов входят двенадцать манекенов, тренажеры-дефибрилляторы, шины, аптечки первой помощи, эластичные бинты, косынки для перевязок и смотровые кушетки.

- В больницах региона подготовлены специально оборудованные места, утверждены планы-графики для реализации проекта. До конца года инструкторы проведут 150 занятий, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что проект по оказанию первой помощи «Умею! Делаю! Спасаю!» стартовал на Ямале в прошлом году. Эксперты Виктор Гордиенко и Андрей Джус передали участникам не только знания, но и педагогический опыт, поделились методикой преподавания.

Тогда обучение прошли более полутора тысяч человек. Это медики, учителя, воспитатели, соцработники, тренеры и волонтеры.