В Приуральском районе заготовят 450 тонн оленины

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Приуральском районе началась заготовка мяса северного оленя. Открыло убойно-заготовительную кампанию предприятие «Паюта», сообщил глава муниципалитета Иван Сакал.

- Вчера община «Вы-Тер» сдала на комплекс сто голов, сегодня столько же ожидается от общины «Оленевод». За сезон «Паюта» планирует заготовить 450 тонн оленины, - добавил управленец.

Убой северных оленей проводится в соответствии с ветеринарными требованиями. Старту кампании предшествовала комплексная подготовительная работа, длившаяся на протяжении месяца. В понедельник, 28 августа, ветеринарная комиссия обследовала цеха и одобрила старт кампании.

Первыми свежую мясную продукцию получат образовательные учреждения.