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НовостиОбщество30 августа 2023 8:46

Концерт группы Dabro на Дне города в Ноябрьске обойдется мэрии в 5 миллионов рублей

Группе Dabro заплатят за выступление на Дне города в Ноябрьске более 5 миллионов рубей
Марина Прохорова
Фото: официальная страница группы в соцсети «ВКонтакте»

Фото: официальная страница группы в соцсети «ВКонтакте»

Жители Ноябрьска с нетерпением ждут Дня города, который продет 2 сентября. В этот день запланировано множество различных мероприятий и концерты именитых артистов, среди которых группа Dabro.

За то, чтобы братья Засидкевичи исполнили перед ноябрянами свои хиты, мэрия заплатила им более 5 миллионов рублей. Об этом свидетельствует информация на стайте госзакупок.

Согласно документам, в эту стоимость входят агентское вознаграждение исполнителя, гонорар за выступление артистов, стоимость расходов на доставку и обслуживание, а также проживание и трансфер.

Концерт популярных исполнителей будет проходить на территории Ноябрьск-парка, также вместе с братьями Засидкевичами выступит Ваня Дмитриенко.