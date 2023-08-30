Жители Ямала стали чаще путешествовать по миру

Фото: Светлана Емельянова

С начала лета этого года российские туристы активнее путешествуют за границей. Поток, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 17%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонементов в роуминге.

Так, жители Ямало-Ненецкого автономного округа успели побывать более чем в 90 странах. По динамике турпотока вперед вырвалась Корея, Таиланд, Босния и Герцеговина – к ним зафиксирован кратный рост интереса в отпускном сезоне 2023 года. При этом по общему числу путешественников в лидерах оказались Абхазия и Турция. Каждый пятый турист из Ямала делал выбор в пользу них. Помимо этого, популярностью у северян пользовался Египет, ОАЭ и Китай. А некоторым даже удалось побывать в Маврикии, Дании, Сингапуре, Танзании и Люксембурге.

Эксперты также отметили, что Турция по-прежнему держит лидерские позиции и активно привлекает жителей России. В этом сезоне страна приняла на 27% больше туристов, чем в 2022. На хороших позициях находится и ОАЭ. Турпоток россиян вырос на 37% и это несмотря на то, что в Дубае, Шардже и Абу-Даби воздух в дневное время прогревается до 40 градусов. Помимо этого, россиян заинтересовал отдых в Иране (+115%) и Саудовской Аравии (123%). Ближний и Средний Восток по востребованности туристов обошел страны Европы.

Европу также посещают, но намного меньше. Турпоток из граждан России увеличился всего на 15%. Италию посетили на 43% больше, чем за тот же период минувшего года, Испанию – на 36%, Францию – 33%, Германию – 33%, Грецию – 25%. Эти страны по сей день входят в топ локаций у россиян.

Отметим, что жители нашей страны стали чаще путешествовать в Африку. А еще возрос интерес к Египту. Только за это лето туда направилось на 176% больше туристов из России. К слову, в 2022 году эта страна по популярности у россиян была лишь на седьмом месте, но в текущем сезоне уже в ТОП-5 наиболее востребованных. Еще одним динамично растущим маршрутом летнего сезона стал Тунис. Он принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России.

Что касается азиатского туризма – поток в этом направлении вырос на 39,4%. Связано это со спросом на путешествия в Тайланд, Малайзию, Шри-Ланку, Южную Корею и Индонезию. В эти страны направилось в четыре раза больше туристов из России, чем летом 2022 года.