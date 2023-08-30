Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском изменится расписание движения автобусов №4 и №5. Как сообщили в районной администрации, это связано с ремонтом автодорог в микрорайоне Маргулова.

«С 1 по 30 сентября перевозка пассажиров будет осуществляться по следующим маршрутам: №4 Речпорт - Дом творчества - Корт - Маргулова 1 - Студия Факт - Школа, №5 Маргулова1 - Студия Факт - Школа - Центр - Корт - Маргулова 1», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Важно! Движение между остановками «Студия Факт» и «Школа» будет проходить через светофор.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском нашли опасные детские площадки со сломанным и незакрепленным оборудованием.