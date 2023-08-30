В Лабытнанги и Харпе начался отопительный сезон Фото: Вера Зенина

В Лабытнанги и Харпе начался отопительный сезон. Глава города Марина Трескова поручила не ждать, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение пяти дней, и подать тепло уже сегодня, сообщили в мэрии.

Напоминаем, что за тепло в соцучреждениях отвечают ресурсоснабжающие предприятия, а в жилых домах - УК и ТСЖ.

Для удобства горожан на официальной странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте» открыта тематическая ветка «Молчание батарей». Таким образом, сообщение о том, что где-то еще холодно, не останется без внимания.

Еще жители могут обратиться в администрацию по «телефону доверия»: 5-70-70 (дополнительный 1020). Также информация принимается в Единой дежурно-диспетчерской службе по номеру 112.