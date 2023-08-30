Власти Салехарда оставили пенсионерку-инвалида и ее семью жить в разваливающемся доме

Фото: прокуратура ЯНАО

Салехардская прокуратура помогает семье пенсионерки-инвалида переехать из разваливающегося дома в благоустроенную квартиру. Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина сама обратилась к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что дом по улице Полуйская, в котором проживала женщина, признан подлежащим сносу еще в 2022 году. Но, несмотря на это, срок его расселения установлен на конец 2029 года, при этом противоаварийные мероприятия в доме не проводились, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя предоставить семье новое жилье на условиях соцнайма взамен непригодного.

В итоге суд согласился с доводами гособвинителя и обязал местные власти переселить людей в благоустроенную квартиру.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.