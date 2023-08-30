После вмешательства прокуратуры в Ноябрьске обустроят тротуары вдоль четырех дорог

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Ноябрьская прокуратура обязала местные власти обустроить пешеходные тротуары сразу вдоль нескольких дорог. Выявить нарушения удалось в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в надзорном органе.

- Установлено, что на участках автодорог улиц Багульная, Северная, подъезд к Ханто 2, а также улице Транспортная в микрорайоне Железнодорожников отсутствуют пешеходные тротуары. Учитывая, что указанные участки имеют асфальтобетонное покрытие, двустороннюю жилую застройку, а еще через них проходят муниципальные и межмуниципальные маршруты, пешеходная зона является необходимой, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя от администрации положить тротуары на данных участках.

В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя и, кроме того, назначил виновному лицу штраф в размере 20 тысяч рублей.