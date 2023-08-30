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НовостиОбщество30 августа 2023 4:51

После вмешательства прокуратуры в Ноябрьске обустроят тротуары вдоль четырех дорог

Власти Ноябрьска обустроят тротуары вдоль четырех дорог по решению суда
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Ноябрьская прокуратура обязала местные власти обустроить пешеходные тротуары сразу вдоль нескольких дорог. Выявить нарушения удалось в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили в надзорном органе.

- Установлено, что на участках автодорог улиц Багульная, Северная, подъезд к Ханто 2, а также улице Транспортная в микрорайоне Железнодорожников отсутствуют пешеходные тротуары. Учитывая, что указанные участки имеют асфальтобетонное покрытие, двустороннюю жилую застройку, а еще через них проходят муниципальные и межмуниципальные маршруты, пешеходная зона является необходимой, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя от администрации положить тротуары на данных участках.

В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя и, кроме того, назначил виновному лицу штраф в размере 20 тысяч рублей.