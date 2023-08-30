Авиакомпания «Ямал» запустила дополнительный рейс из Салехарда в Уфу

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Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на дополнительный рейс из Салехарда в Уфу на 31 августа. Информация об этом появилась на официальной странице авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте».

«Дополнительный рейс сообщением Салехард - Уфа состоится 31 августа 2023 года. Вылет из Салехарда в 17.25», - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что авиакомпания открыла дополнительные рейсы из Салехарда в Тюмень и увеличила провозную емкость рейса Тюмень - Надым и обратно.