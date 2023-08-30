Фото: администрация Салехарда

Салехардская православная гимназия примет учеников в новых классах. Как сообщили в городской администрации, образовательное учреждение по-прежнему останется частью Обдорской гимназии, но на время переедет в здание епархиального духовного центра.

В каждом из шести гимназических классов будут учиться от 12 до 15 человек. Поскольку количество детей не большое, никто не останется без внимания педагога.

Главное отличие православное гимназии от других образовательных заведений заключается в ее внеурочной деятельности.

- Дети здесь учатся по той же стандартной учебной федеральной программе. Отличие лишь во внеурочной деятельности. В православной гимназии все курсы направлены на духовно-нравственное развитие, - говорит директор Обдорской гимназии Марина Засорина.

По словам духовного попечителя салехардской православной гимназии, протоиерея Александр Кононко, детям прививают любовь к труду, Родине, к родной православной вере.

- Конечно, мы хотим, чтобы наши гимназисты были совестливыми, ответственными, честными, порядочными людьми. Мы не воспитываем здесь монахов и затворников, как многие думают. Наши ученики посещают спортивные мероприятия, мы вместе отмечаем светские праздники. Мы живем обычной жизнью, - говорит протоиерей.