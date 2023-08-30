Глава Приуральского района озвучил причины задержки строительства мостика в Аксарке

Фото: Иван Сакал, соцсети

Глава Приуральского района Иван Сакал объяснил, с чем связаны задержки строительства мостика на улице 8 Марта в Аксарке.

- Вижу в социальных сетях, что некоторые жители негодуют из-за якобы затянувшихся работ. Мы должны понимать, что работы на севере не просты. Подрядной организации пришлось удалить выявленный техногенный грунт и перенести существующие инженерные сети газоснабжения, - заявил управленец.

Сейчас специалисты укрепляют грунтовое основание и устанавливает лотки водоотведения. Завершить работы планируется до 1 ноября.

Также Иван Сакал сообщил о ходе строительства Центра ритуальных услуг.

Фото: Иван Сакал, соцсети

- Ведется монтаж электропроводки и осветительных приборов, установлены кровля с системой водоотведения, окна, входные и межкомнатные двери, - рассказал он.

Кроме того, продолжаются работы по монтажу крылец здания, одно из которых будет с пандусом. В ближайшее время начнется устройство полов из керамической плитки.