В гимназии Лабытнанги планируют внедрить билингвальное образование

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги планируют расширить возможность билингвального образования для учеников гимназии. Сделать это хотят за счет привлечения регионального бренда «Еврошкола - образование будущего», сообщила глава города Марина Трескова.

Специалисты уже разработали план обучения. Он включает три часа дополнительных занятий с детьми, обеспечение доступа к профильным цифровым платформам и корректировку методики с учетом успеваемости. В будущем рассматривается возможность изучения языка с его носителем.

Заниматься с ребятами будет предприниматель Олег Казанцев, работающий в Лабытнанги уже много лет. Он один из первых вошел в реестр поставщиков социальных услуг и сейчас получил право принимать экзамены международного образца.

- Сегодня предприниматель предлагает и нестандартные формы взаимодействия со сферой образования. Будем сотрудничать, - заключила Марина Трескова.