На Ямале запускают новую программу поддержки пожилых людей и инвалидов

Фото: департамент соцзащиты населения ЯНАО

На Ямале запускают систему долговременного ухода. Как сообщили в региональном департаменте соцзащиты населения, речь идет о федеральной программе, которая стартует по всей России с 1 сентября и призвана окружить пожилых и маломобильных граждан заботой и повышенным уходом.

В округе пилотными площадками станут Салехард, Лабытнанги, Пуровский и Ямальский районы. В течение четырех месяцев в данных муниципалитетах планируется охватить поддержкой не менее 200 человек, в их число войдут ямальцы, у которых нет близких или их родственники не могут постоянно находиться рядом.

Работать с гражданами будут сотрудники организаций социального обслуживания и медицинских учреждений. Для каждого подопечного разработают индивидуальную программу.

- Суть этой системы в обеспечении комплексного подхода к организации ухода за нуждающимися гражданами. В основе поддержки - социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, то есть в привычных для человека условиях. Для этого будут привлечены службы сиделок и патронажа. Наша задача - обеспечить достойное качество жизни, независимость и автономию пожилых людей и инвалидов, - сказала директор департамента Оксана Медынская.