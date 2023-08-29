На Ямале мошенники развели мужчину на 800 тысяч рублей

В Муравленко злоумышленники развели доверчивого мужчину на несколько сотен тысяч рублей. Корреспонденту «КП-Ямал» в пресс-службе УМВД региона рассказали, что к ним с заявлением обратился 46-летний житель. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что потерпевшему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Его убедили в том, что необходимо на смартфон установить специальное приложение. После этого злоумышленник не растерялся, оформил кредит на пострадавшего в размере 800 тысяч рублей, а затем снял «наличку». Помимо этого, аферист совершил денежные переводы. Сумма ущерба составила 770 тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».