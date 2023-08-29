Ноябрьские врачи спасли пациентку с онкологией от тяжелой интоксикации

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Врачи Ноябрьской ЦГБ спасли пациентку с онкологией от тяжелой интоксикации, которая могла могла привести ее к смерти. Имевшаяся у женщины опухоль сдавила желчевыводящие протоки и вызвала механическую желтуху, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- Это частое осложнение у пациентов с онкологией. Такое состояние опасно для жизни. Кроме того, воспаление нарушает процесс противоопухолевого лечения, - прокомментировали в ведомстве.

На консилиуме медики приняли решение выполнить рентгенэндоваскулярную пункцию с дренированием желчных протоков.

Взялись за дело врачи Дмитрий Топилин и Рамин Агададаев. Они успешно установили стент в холедох, причем без единого разреза и риска осложнений, а пациентка почувствовала себя лучше уже на следующий день.