На Ямале за неделю погибло два мотоциклиста

Практически каждую неделю на дорогах Ямала случаются смертельные ДТП. Фото: ОМВД Салехарда

В Ямало-Ненецком автономном округе почти еженедельно на дорогах гибнут люди. Как рассказали корреспонденту «КП-Ямал» в ОМВД города Салехарда, все дорожно-транспортные происшествия связаны с нарушением правил. Люди спешат, надеются проскочить быстрее или получают удовольствие от высокой скорости, но это часто приводит к плачевным последствиям.

В ведомстве также пояснили, что с начала 2023 года уже зарегистрировано 25 ДТП с участием мототранспортных средств в которых три человека погибло, а 12 получили травмы различной степени. Помимо этого, только за минувшие семь дней в результате дорожно-транспортных происшествий скончались два мотоциклиста.

Жителей региона просят быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.