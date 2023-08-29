В Новом Уренгое изменятся схемы движения сразу четырех автобусов

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В Новом Уренгое на время изменятся схемы движения автобусов №1, №8, №13 и №101. Как пояснили в городской администрации, это связано с ремонтом улицы Магистральная.

«С 28 августа, на время ремонта улицы Магистральная, автобусы будут следовать по Проезду 6П, ближайшие остановки - «мкр. Монтажник» и «Финский к-с». Остановки «ТЦ Рассвет» и «РМУ ЯГД» отменяются», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Ознакомиться с актуальным расписанием транспорта можно на сайте городского МУПАТ.

Напоминаем, что в общей сложности ремонт улицы Магистральная продлится три года.