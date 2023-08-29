Фото: администрация Салехарда

Отопительный сезон в Салехарде начнется 1 сентября. В этот день тепло поступит в детские сады, школы, больницы и социальные учреждения, сообщили в городской администрации.

После этого управляющие компании поэтапно начнут «запускать» тепло в жилые дома. Все процедуры проходят под контролем технических специалистов УК.

- Объем работы - ощутимый. Всего специалистам предстоит подключить 16 512 квартир, 897 частных жилых домов, 1 178 организаций и учреждений. Согласно расчетам, это займет до десяти дней. Коммунальщики просят горожан с пониманием отнестись к ситуации и отмечают, что работать будут максимально быстро, - прокомментировали в мэрии.

Отметим, что к началу отопительного сезона в Салехарде полностью готовы все 36 котельных. А за короткий летний период специалисты отремонтировали восемь котельных.