В День города жители Надыма увидят парад-шествие трудовых коллективов

Фото: администрация Надымского района

В День города жители Надыма смогут увидеть парад-шествие трудовых коллективов. Его, кстати, в этом году разделили на блоки - исторический и современный, сообщили в администрации муниципалитета.

Участниками первой части станут более 200 человек: представители коренных народов, а также стилизованные первопроходцы, несущие штандарты и лозунги организаций, строивших Надым в 70-е годы (пенсионеры и семьи, одетые в стиле 80-х и 90-х). Завершат исторический блок представители разных национальностей - символ дружбы различных народов, живущих в Надыме.

Участники второго блока - почетные гости праздника, ветераны-первопроходцы, коллективы предприятий, организаций и учреждений города. Участие в нем подтвердили уже более двух тысяч человек.

Состоится парад-шествие уже в эту субботу, 2 сентября, в 12:30. Он пройдет по улице Набережной им. С.А. Оруджева.