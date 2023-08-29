В аэропорту Салехарда открыли парковку почти на 200 машин

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В аэропорту Салехарда открыли новую стоянку для автомобилей, рассчитанную почти на 200 мест. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Парковка рассчитана на 196 мест, из которых 20 предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья, - прокомментировали в ведомстве.

Для удобства людей рабочие установили по периметру парковки освещение и проложили тротуар.

Помимо новой парковки посетителей аэропорту ждут и другие изменения. Так, изменится принцип подъезда к зданию аэровокзала - установят два контрольных пункта со шлагбаумами, а бесплатное время пребывания ограничат до 15 минут. Такая схема действует в крупных аэроузлах и позволяет упорядочить движение транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Ямала ищут концессора для строительства аэропорта в Салехарде. Соответствующий документ опубликован на сайте окружного правительства (подробнее)