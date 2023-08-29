Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Жители Ханмея смогут сделать рентген и флюорографию, не выезжая из поселка. Для этого в населенный пункт приедет передвижной медицинский центр, сообщили в пресс-службе Тарко-Салинской ЦРБ.

«Друзья, успевайте пройти назначенные врачом исследования на базе медицинского «КАМАЗа». Ждем вас без предварительной записи», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Передвижной центр будет работать 30 августа с 12.00 до 19.00 и 31 августа с 8.00 до 18.00.

Напоминаем, что в данный момент работа рентген-кабинета Ханымейской участковой больницы временно приостановлена из-за ремонта здания поликлиники.