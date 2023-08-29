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НовостиОбщество29 августа 2023 6:38

Медучреждения Салехарда получили семь новых машин скорой помощи

В Салехард доставили семь новы машин скорой помощи
Марина Прохорова
Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Медучреждения Салехарда получили семь новых машин скорой помощи отечественного производства. Пять авто класса B поступили на работу в санавиацию, еще два - на станцию скорой медпомощи, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- Транспорт оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи, а также проведения реанимации. На линию они выйдут после оформления документов, - прокомментировали в ведомстве.

Еще четыре аналогичных машины поступят до конца года в больницу Тарко-Сале. На них медики будут обслуживать вызовы, поступающие со всего Пуровского района.

Отметим, что поставку специализированного автотранспорта в регионы анонсировал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Годом ранее Минпромторг России поставил в округ двенадцать аналогичных скорых.