Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Медучреждения Салехарда получили семь новых машин скорой помощи отечественного производства. Пять авто класса B поступили на работу в санавиацию, еще два - на станцию скорой медпомощи, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- Транспорт оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи, а также проведения реанимации. На линию они выйдут после оформления документов, - прокомментировали в ведомстве.

Еще четыре аналогичных машины поступят до конца года в больницу Тарко-Сале. На них медики будут обслуживать вызовы, поступающие со всего Пуровского района.

Отметим, что поставку специализированного автотранспорта в регионы анонсировал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Годом ранее Минпромторг России поставил в округ двенадцать аналогичных скорых.