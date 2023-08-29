Фото: правительство ЯНАО

На Ямале прошла первая экскурсия в лагерный пункт у разъезда Глухариный. Выезд на место будущей музейной площадки под открытым небом прошел в рамках проекта New tour, состоящего из серии нестандартных тематических экскурсий, разработанных сотрудниками МВК имени И. С. Шемановского для жителей и гостей Салехарда.

Сопровождал любителей необычного сотрудник музея Константин Карташов. По дороге к лагерю он познакомил группу с историей железнодорожной стройки.

- В 1947 году на севере Сибири началось строительство Трансполярной магистрали. Частью этого проекта стало и строительство железнодорожной дороги Чум - Салехард - Игарка. Стройка была остановлена 70 лет назад, оставив после себя заброшенные лагпункты и железнодорожные объекты. Хотя грандиозный замысел так и не был доведен до конца, строительство дало импульс к развитию многих городов и поселков Крайнего Севера, среди которых Лабытнанги, Надым и Салехард, - рассказал старший научный сотрудник сектора новой и новейшей истории МВК имени И. С. Шемановского Константин Карташов.

В ходе экскурсии участники смогли увидеть сохранившиеся лагерные объекты: входную группу, помещение вахты, баню, штрафной изолятор, хозяйственные постройки и караульные вышки, а также барак, где жили заключенные.

Сейчас на территории лагпункта №76 идут работы по восстановлению внутреннего ограждения, завершить которые планируется к концу сентября. А затем это место станет уникальным музеем, демонстрирующим жизнь и работу заключенных на крупных стройках СССР в период сталинской эпохи.