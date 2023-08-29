В Ноябрьске начался отопительный сезон Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске начался отопительный сезон. Как сообщили в городской администрации, уже сегодня, 29 августа, тепло поступит в социально значимые объекты - больницы, детские сады и школы. Таким образом, батареи в них как раз прогреются к 1 сентября.

В жилых домах, организациях, предприятиях и торговых точках отопление должны запустить до 8 сентября включительно.

Напоминаем, что ответственными за запуск тепла в квартирах являются УК и ТСЖ. Если батарея в жилище не прогрелась до 8 сентября, возможно, что система завоздушена. В этом случае жильцам необходимо подать заявку в обслуживающую организацию.

Напоминаем, что вчера, 28 августа, отопление включили в Новом Уренгое. За короткое северное лето коммунальщики провели профилактические и ремонтные работы на котельных и инженерных сетях, а также заменили километры старых труб, чтобы не допустить аварийных ситуаций в сильные морозы.