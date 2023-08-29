В Салехарде еще 30 семей переедут в новые квартиры до конца года

Фото предоставлено КП

В Салехарде продолжается активное переселение жителей и аварийного жилья. Как рассказали в городской администрации, до конца года улучшить свои жилищные условия смогут сразу 30 семей, всего ключи от новых квартир получат почти 500 человек.

На данный момент из «авариек» переехали уже 72 семьи, кроме того, завершено отселение 14 ветхих домов.

Кстати, желая съехать из надоевших деревяшек, горожане активно включаются в жилищные программы, которые позволяют решить данный вопрос: «Молодая семья», «Сотрудничество», пилотный проект и другие.

- На решение проблемы переселения направлены значительные ресурсы. На фоне неприметных деревяшек появляются новые красивые и современные дома, - отметили в мэрии.

Сегодня в Салехарде строится 175 тысяч квадратных метров жилья, из которых 45 тысяч собираются ввести в эксплуатацию до конца года.