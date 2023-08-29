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НовостиОбщество29 августа 2023 3:27

Хабиб, Натали и Galibri & Mavik выступят на Дне города в Губкинском

Поздравить губкинцев с Днем города приедут Хабиб, Натали и Galibri & Mavik
Марина Прохорова
Фото: личные страницы героев публикации в соцсетях

Фото: личные страницы героев публикации в соцсетях

Губкинский готовится отпраздновать свое 37-летие. Разумеется, не обойдется празднование и без именитых гостей, среди которых группа Galibri & Mavik, певица Натали и всеми известный исполнитель Хабиб, они выступят 2 сентября, сообщили в городской администрации.

Также в этот день пройдут народные гуляния и фестиваль национальных культур.

Однако начнется масштабное гуляние уже в четверг, 31 августа, - вечером в доме культуры «Нефтяник» состоится праздничный концерт.

В воскресенье на площади дома культуры «Олимп» жителей и гостей города ждут творческие мастер-классы и спортивные активности. А в 16.00 в «Музыкальном сквере» всех пришедших ожидают «37 музыкальных подарков».

В микрорайоне Пурпе 10 сентября пройдет фестиваль народного творчества.