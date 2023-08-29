На Ямале 29 августа 2023 года ожидается гроза

Погода на Ямале на 29 августа Фото: Вера Зенина

Во вторник, 29 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью и утром ожидается туман, днем по юго-востоку - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, при натекании облачности до +12. Днем +15…+20 градусов.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +6 градусов, днем +16. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: