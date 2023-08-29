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НовостиОбщество29 августа 2023 0:00

На Ямале 29 августа 2023 года ожидается гроза

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 29 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 29 августа

Погода на Ямале на 29 августа

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 29 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью и утром ожидается туман, днем по юго-востоку - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, при натекании облачности до +12. Днем +15…+20 градусов.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +6 градусов, днем +16. Ветер 8-9 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО