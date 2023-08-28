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НовостиОбщество28 августа 2023 12:42

На Ямале возросло количество ДТП с участием мотоциклистов

На Ямале стало больше аварий с мотоциклистами
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямале возросло количество ДТП с участием мотоциклистов. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, только за последнюю неделю в автоавариях погибло двое любителей «железных коней».

Всего же с начала года зарегистрировано 25 ДТП с мототранспортными средствами, в которых скончались три человека и еще 12 получили травмы.

- Самыми частыми нарушениями ПДД, ведущими к серьезным последствиям, становятся несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность автомобилистов, - уточнили в ведомстве.

В связи с этим автоинспекторы призывает водителей автомобилей и мотоциклов ответственно относиться к своей безопасности, быть внимательными на дороге и выбирать оптимальную скорость, в соответствии с дорожными знаками.

А конкретно водителей мотоциклов призываем не забывать об экипировке при вождении мототранспорта.