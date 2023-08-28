В Губкинском проверили состояние автобусов, которые будут перевозить детей

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Губкинские автоинспекторы проверили техническое состояние автобусов, которые будут использоваться для перевозки детей-пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Сотрудники проверяли исправность тормозной системы, работу внешних световых приборов, ремней безопасности и тахографов, наличие цветографических схем, обозначающих перевозку юных пассажиров, аптечек и огнетушителей, работоспособность аварийных выходов, блокираторов движения при открытых дверях и других параметров, влияющих на безопасность, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Не обошли автоинспекторы вниманием и водителей автобусов. С ними провели инструктаж о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД, а также в очередной раз напомнили, что на них возложена большая ответственность - перевозка детей.