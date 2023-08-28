В Ямальском районе готовятся к запуску тепла в жилых домах

В Ямальском районе готовятся к запуску тепла в жилые дома Фото: Вера Зенина

В Ямальском районе готовятся к массовому старту отопительного сезона. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Запуск системы в поселениях запланирован в ночь с 31 августа на 1 сентября. В течение суток специалисты наладят подачу тепла. В социальные объекты района отопление подали еще 25 августа, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, если тепло уже подано, а батареи в доме остаются холодными, необходимо обратиться в аварийно-диспетчерские службы управляющих организации.

Раньше всех отопительный сезон наступил в селе Гыда. Неделю назад там запустили котельную, обеспечивающую теплом спальные корпуса школы-интерната.

Напоминаем, что отопление в домах включают, если среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти суток.