Сбер помог обновить систему противопожарного мониторинга в шести городах Ямала

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Сбербанк помог обновить оборудование противопожарного мониторинга на Ямале. За счет банка были приобретены новые пульты центрального наблюдения, установленные в диспетчерских пунктах связи пожарных частей шести городов: Лабытнанги, Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Коротчаево и Тарко-Сале.

Дорогостоящее оборудование является центром системы мониторинга пожарной безопасности города и его окрестностей. Оно автоматически собирает и обрабатывает сигналы тревоги, которые поступают с пожарной сигнализации контролируемых объектов, таких как школы, детские сады, больницы, торговые центры и другие места общественного пользования. Благодаря этому пожарные отделения могут максимально оперативно реагировать на сигнал, что предотвращает дальнейшее распространение огня, сводит к минимуму ущерб от пожара и помогает спасти жизни находящихся в опасности людей.

Александр Осипенко, руководитель Управления договорных подразделений ФПС Государственной противопожарной службы №3:

«Мы благодарны Сбербанку за помощь в обновлении оборудования. Последний раз централизованные пульты закупали 10 лет назад, и они уже не отвечают современным стандартам. Новые системы мониторинга позволят не только улучшить качество прохождения сигналов, но и уменьшить количество ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации, и, соответственно, вызовов пожарной охраны».

Марат Ганеев, заместитель управляющего Ямало-Ненецким отделением Сбербанка:

«Мы рады, что можем привнести свой вклад в развитие города, сотрудничая со службой пожарной охраны. Верим, что делаем важное дело, которое принесет реальную пользу ямальцам и поможет в нелегкой работе людям, которые спасают наши жизни!»

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