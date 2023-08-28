Фото: департамент социальной защиты населения ЯНАО

В ямальских центрах соцобслуживания появилось новое оборудование, благодаря которому посетителям стали доступны дополнительные виды лечения. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной защиты населения.

Так, в ноябрьском центре «Гармония» появились сразу три новинки:

- майнд-машина - аудиовизуальный плеер, с помощью которого воспроизводятся стимулирующие сессии и аудиопрограммы;

- программно-психодиагностический комплекс «Лонгитюд», который помогает проверить психологическое развитие дошколят;

- МОБИ «Соло» - учебно-тренировочный комплекс с технологией видеоуправления, который помогает в игровой форме развить у детей моторику, ориентацию в пространстве, точность и координацию движений.

В салехардском центре «Доверие» теперь используют программно-методический комплекс «Логопедическое обследование детей 4-8 лет» (методика Валерии Акименко). Он включает в себя компьютерную программу и набор методматериалов.

А в Муравленко на занятиях с детьми, в том числе с особенностями здоровья, скоро будет использоваться иппотренажер. Он полезен для укрепления позвоночника, нормализации кровообращения, а также расслабления мышц при поражении центральной нервной системы.