Фото: администрация Приуральского района

Улицы в населенных пунктах Приуральского района могут назвать именами выдающихся жителей. Информация об этом появилась на портале «Живем на Севере».

«Как вы относитесь к тому, что улицы в населенных пунктах Приуральского района назовут именами выдающихся приуральцев - заслуженных работников отраслей экономики, медиков, учителей, поэтов и писателей, участников СВО?», - говорится в обращении к северняам.

Жителям предлагают выбрать один из двух ответов: «Поддерживаю» и «Считаю это неуместным».

На данный момент у каждого из вариантов одинаковое количество голосов - 25, но все еще может существенно измениться, ведь голосование проходит до 22 сентября.