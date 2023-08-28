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НовостиОбщество28 августа 2023 6:03

Улицы в населенных пунктах Приуральского района могут назвать именами выдающихся жителей

Именами выдающихся жителей могут назвать улицы в населенных пунктах Приуральского района
Марина Прохорова
Фото: администрация Приуральского района

Фото: администрация Приуральского района

Улицы в населенных пунктах Приуральского района могут назвать именами выдающихся жителей. Информация об этом появилась на портале «Живем на Севере».

«Как вы относитесь к тому, что улицы в населенных пунктах Приуральского района назовут именами выдающихся приуральцев - заслуженных работников отраслей экономики, медиков, учителей, поэтов и писателей, участников СВО?», - говорится в обращении к северняам.

Жителям предлагают выбрать один из двух ответов: «Поддерживаю» и «Считаю это неуместным».

На данный момент у каждого из вариантов одинаковое количество голосов - 25, но все еще может существенно измениться, ведь голосование проходит до 22 сентября.