Сразу 30 надымчан не явились на прием к стоматологу за три дня

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Надымчане продолжают не являться на прием к врачам. Так, в начале июля районная больница заявила, что за три дня свою запись пропустили аж почти 400 человек. А сегодня, 28 августа, появилась новая статистика.

За все те же три дня, с 24 по 26 августа, на прием к стоматологу не пришли 30 пациентов, из которых 6 - дети.

- В адрес больницы регулярно приходят обращения, в которых люди жалуются на отсутствие талонов на прием к доктору. И основная причина недостатка талонов - это неявка уже записавшихся, - заявили в медучреждении.

В связи со сложившейся ситуацией работники больницы снова решили напомнить пациентам, как можно отменить запись к врачу с помощью электронного сервиса.

Схема следующая: зайти в личный кабинет, затем во вкладку «Моя картотека» и нажать на одобренной записи «Отменить визит».

- Пожалуйста, своевременно отменяйте запись к врачу! Не лишайте других пациентов шанса попасть к нужному доктору, если у вас изменились обстоятельства, - обратились в больнице к надымчанам.