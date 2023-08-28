Жительница Салехарда переедет из аварийного дома после обращения в прокуратуру

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Прокуратура Салехарда обязала городские власти выдать местной жительнице новую квартиру взамен аварийной. Как сообщили в надзорном органе, женщина сама обратилась к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что женщина на основании договора социального найма проживала в квартире, принадлежащей администрации города. В 2020 году дом, в котором находилось жилье северянки, признали аварийным и подлежащим сносу до конца 2027 года. При этом выездное обследование показало, что фундамент, цокольное перекрытие и кровля дома находятся в недопустимом состоянии, а само помещение является непригодным для проживания, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявления, которое было удовлетворено. Теперь администрация обязана предоставить женщине благоустроенную квартиру.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится на контроле главы ведомства.