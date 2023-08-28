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НовостиОбщество28 августа 2023 4:59

Жительница Салехарда переедет из аварийного дома после обращения в прокуратуру

Благодаря прокуратуре жительница Салехарде переедет из аварийного дома
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Прокуратура Салехарда обязала городские власти выдать местной жительнице новую квартиру взамен аварийной. Как сообщили в надзорном органе, женщина сама обратилась к ним с просьбой о помощи.

- Установлено, что женщина на основании договора социального найма проживала в квартире, принадлежащей администрации города. В 2020 году дом, в котором находилось жилье северянки, признали аварийным и подлежащим сносу до конца 2027 года. При этом выездное обследование показало, что фундамент, цокольное перекрытие и кровля дома находятся в недопустимом состоянии, а само помещение является непригодным для проживания, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявления, которое было удовлетворено. Теперь администрация обязана предоставить женщине благоустроенную квартиру.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу, его фактическое исполнение находится на контроле главы ведомства.