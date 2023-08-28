Ноябрьское отделение соцфонда не доплатило семье с ребенком-инвалидом более 350 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске отделение социального фонда России не доплатило семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, более 350 тысяч рублей. В связи с этим женщина, взявшая на себя ответственность за ребенка, обратилась в прокуратуру с просьбой помочь ей получить причитающуюся сумму.

- Установлено, что в феврале 2021 года женщина ушла с работы, так как была вынуждена ухаживать за ребенком-инвалидом. Однако отделение социального фонда России по Ямало-Ненецкому автономному округу назначило ей соответствующие выплаты только с ноября 2022 года, - прокомментировали в надзорном органе.

Далее прокурор направил в суд иск, требуя, чтобы сотрудники фонда провели перерасчет выплаты более чем за полтора года на сумму свыше 350 тысяч рублей.

В итоге, выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, удовлетворив все его требования.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.