Юные шурышкарцы возвращаются на вертолетах в школы-интернаты

Фото: Олег Попов, соцсети

Школьники Шурышкарского района, живущие в тундре и отдаленных районах, возвращаются в школы-интернаты. Первый вертолетный рейс состоялся 27 августа, сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Ребята возвращаются в школы-интернаты. Те, кто вместе с родителями находился в горах Полярного Урала, прилетели на вертолете. Первый рейс доставил детей из районов рек Мокрая Сыня, Кокпела, Харута и озера Пага, - рассказал управленец.

Все учащиеся вернутся в школы к 7 сентября. По традиции уроки в Горковской коррекционной школе начинаются чуть позже.

Напоминаем, что в Тазовском районе развоз школьников стартовал 24 августа. Первыми покинули родные стойбища воспитанники Гыданской школы-интерната.