Лучший пожарный Ямала живет в Салехарде

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Приуральском районе завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший пожарный Ямала».

- Этот уникальный конкурс объединил самых отважных и опытных профессионалов в области пожарной безопасности. Лучшие огнеборцы со всего Ямала показали свое мастерство и накопленный опыт, - сказал глава муниципалитета Иван Сакал.

Всего за победу боролись 26 человек. Первый день соревнований прошел в Салехарде, а второй - в Аксарке. Пожарные сдавали теоретическую и физическую подготовку, оказывали первую помощь условно пострадавшим, тушили горящий автомобиль и даже сражались на «Специальной дистанции пожарных».

В итоге все три призовых места заняли сотрудники МЧС: лучшим оказался Виктор Сарасхов из Салехарда, затем идет Адильбек Байдаулетов из Лабытнанги, а третьим стал вновь салехардец - Рустам Ахунов.

Отметим, что главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу представляли 12 человек, остальные 14 человек - работники противопожарной службы округа.