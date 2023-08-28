Для удобства школьников в Салехарде продлят маршрут движения автобуса №8

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В Салехарде продлят маршрут движения автобуса №8. С такой просьбой к главе города Алексею Титовскому обратились родители школьников, которые живут в микрорайоне Удача и будут учиться в новой школе микрорайона Обдорский.

Управленец и родители вместе проехались по новому маршруту, чтобы оценить его удобство.

- Теперь между остановками «Улица Игарская» и «Хлебокомбинат» автобус будет проезжать до остановок «Железнодорожная» и «Улица Обдорская», забирать там ребятишек и двигаться по привычному маршруту. «Восьмерка» удобна тем, что идет мимо спортивных объектов и учреждений дополнительного образования. А до новой школы дети смогут добраться из микрорайона Удача на двух автобусах - №5 и №8.

Всего же до учебного заведения будут курсировать три автобуса - №4, №5 и №8 среднего и большого классов.

Измененное расписание начнет работать с 1 сентября.