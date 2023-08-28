Глава Тазовского района проинспектировал стройплощадки райцентра

Фото: Виктор Югай, соцсети

Глава Тазовского района Виктор Югай рассказал о том, как продвигаются работы на главных стройплощадках райцентра.

Так, в здании строящейся школы на 800 мест продолжаются внутренние работы, одновременно ведется благоустройство территории и подготовка к подключению к инженерным сетям.

В трех домах микрорайона Солнечный идут отделочные работы, еще на одном доме - фасадные. Во дворе обустраивают прилегающую территорию.

На особом контроле Виктор Югай держит работы по замене сетей теплоснабжения и водоснабжения.

Фото: Виктор Югай, соцсети

- Этим летом заменим более полутора километров сетей: где-то работы почти завершены, а где-то необходимо ускориться. Совсем скоро стартует отопительный сезон, к этому времени все объекты должны быть готовы, - сказал он.

Также управленец оценил ход работ по обустройству площади Славы. Пока стоит сухая и теплая погода, подрядчик спешит завершить укладку покрытия. Одна бригада ведет подготовку к монтажу плит, другая - приступила к облицовке основания флагштока. Работы должны завершиться к концу сентября.