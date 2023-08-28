Один погиб, второй - в больнице: на Ямале произошли ДТП с участием мотоциклистов

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах вновь произошли аварии с участием мотоциклистов. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, один из них получил травмы, а второй, к сожалению, погиб.

Так, 27 августа около 18.35 вечера водитель мотоцикла «Avantis», находясь возле дома №63 по улице Ангальский Мыс в Салехарде, не справился с управлением и врезался в металлический забор. В итоге мужчину доставили в больницу.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Затем, примерно в 18.40, на 1 325 километре трассы Сургут - Салехард мотоцикл «Yamaha» столкнулся с автомобилем «Daewoo». Как итог - мужчина погиб на месте, до прибытия медиков и спасателей.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 7 ДТП, а с начала года 3 195, в которых 22 человека погибли и 172 получили травмы, в том числе 23 ребенка.