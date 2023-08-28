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НовостиОбщество28 августа 2023 0:00

На Ямале 28 августа 2023 года воздух прогреется до +21 градуса

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 28 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 28 августа

Погода на Ямале на 28 августа

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 28 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, южный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, при натекании облачности до +11. Днем +16…+21 градус, местами до +11.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +5 градусов, днем +16. Ветер 4-5 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: