Во время пожара в Новом Уренгое погиб мужчина и пострадала женщина. Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Сегодня ночью в Новом Уренгое произошел пожар в жилом многоквартирном доме, расположенном в микрорайоне Советский, 3/4. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

О пожаре сообщили в 00 часов 9 минут и через три минуты спасатели приехали на место вызова. На этот момент они заметили дым из окна 5 этажа. Жильцам дома помощь в эвакуации не потребовалась. Пожар удалось полностью потушить через 26 минут. К сожалению, во время пожара погиб 61-летний мужчина и пострадала 46-летняя женщина. В момент возгорания они находились в квартире.

Огнем повреждена вся площадь квартиры - 34 квадратных метра, а также сгорела кухонная мебель и коридор. Причины пожара и ущерб выясняют специалисты.