Фото: «Северный характер. Трейл»

На Ямале стартовал второй день Арктического экстремального забега «Северный характер. Трейл». День обещает быть зрелищным и экстремальным. По информации организаторов состязаний, сегодня спортсмены испытают себя в личном зачете. На старт выйдут спортсмены категории «Профи» и «Любители».

Участников соревнований ждет физкультурно-массовые мероприятия, выполнение норматива ВФСК ГТО «Туристский поход», соревнования по северной ходьбе, а в 17:00 начнется награждение участников и призеров.

Отметим, что Арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл» — это настоящее испытание на прочность и выносливость. Все участники достойно проходят весь путь, трудности и испытания и получают новые впечатления. А еще успевают насладиться прекрасным видом на горы и ощутить всю красоту северной природы.