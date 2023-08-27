Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт27 августа 2023 6:25

На Ямале стартовал второй день Арктического экстремального забега «Северный характер. Трейл»

Сегодня спортсмены испытают себя в личном зачете
Виктория Терина
Фото: «Северный характер. Трейл»

Фото: «Северный характер. Трейл»

На Ямале стартовал второй день Арктического экстремального забега «Северный характер. Трейл». День обещает быть зрелищным и экстремальным. По информации организаторов состязаний, сегодня спортсмены испытают себя в личном зачете. На старт выйдут спортсмены категории «Профи» и «Любители».

Участников соревнований ждет физкультурно-массовые мероприятия, выполнение норматива ВФСК ГТО «Туристский поход», соревнования по северной ходьбе, а в 17:00 начнется награждение участников и призеров.

Отметим, что Арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл» — это настоящее испытание на прочность и выносливость. Все участники достойно проходят весь путь, трудности и испытания и получают новые впечатления. А еще успевают насладиться прекрасным видом на горы и ощутить всю красоту северной природы.